వైద్యురాలి ఆస్తులు రాయించుకున్న కౌన్సిలర్​- ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన దారుణం - tenali YSRCP Councillor Arrest

YSRCP Councillor Arrested Due to Attack On RMP Doctor in Tenali : అధికార బలంతో ఆర్​ఎంపీ (RMP) వైద్యురాలిని బెదిరించి ఒంటిపై బంగారం, ఆస్తిపత్రాలు లాక్కున్న వైఎస్సార్సీపీ కౌన్సిలర్‌ను తెనాలి మూడో పట్టణ పోలీసులు కటకటాల వెనక్కు పంపారు. తెనాలిలోని బాలాజీరావుపేటలో ప్రైవేట్‌ క్లినిక్ నిర్వహిస్తున్న జయశ్రీని ఓ మహిళకు చికిత్స విషయంలో పొరపాటు జరిగిందని బెదిరించి తన అనుచరులతో కలిసి వైఎస్సార్సీపీ కౌన్సిలర్‌ రహ్మత్‌ బేగ్‌ దాడి చేశారు. 40 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేశారని, అప్పటికప్పుడు ఒంటిపై ఉన్న బంగారాన్ని లాక్కున్నారని ఆరోపించారు.

తమ వద్ద డబ్బులు లేవంటే, ఇంటి పత్రాలు తీసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారని బాధితురాలు వాపోయారు. ఇన్నాళ్లు మౌనంగా ఉన్న ప్రైవేటు వైద్యురాలు ప్రభుత్వం మారడంతో ధైర్యంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు తెనాలి మూడో పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి వైకాపా కౌన్సిలర్‌ రహ్మత్‌ బేగ్‌ను అరెస్టు చేశారు.