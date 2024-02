పీసీసీ చీఫ్ షర్మిల కూడా సిద్ధమే! - జిల్లాల పర్యటన, బహిరంగ సభలు

YS Sharmila Public Meetings In Several States in Andhra Pradesh : ఏపీ పీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల బుధవారం నుంచి 11వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు. బుధవారం సాయంత్రం బాపట్ల నియోజకవర్గంలో బహిరంగ సభలో, గురువారం తెనాలిలో రచ్చబండ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. అనంతరం ఉంగుటూరులో బహిరంగ సభకు హాజరు కానున్నారు. ఈ నెల 9న కొవ్వూరులో రచ్చబండ కార్యక్రమం అనంతరం తునిలో బహిరంగసభకు హాజరుకానున్నారు. ఈ నెల 10వ తేదీన నర్సీపట్నంలో రచ్చబండ. సాయంత్రం పాడేరులో బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్నారు. ఈ నెల 11న నగరి నియోజకవర్గంలో బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు.

సార్వత్రిక ఎన్నికల వేళ రాష్ట్రంలో రాజకీయం వాడీ వేడిగా జోరందుకుంది. ఓ వైపు ప్రధాన ప్రతిపక్షం అయిన జనసేన టీడీపీ మరో వైపు అధికార పార్టీ పోటా పోటీగా ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరం చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్​ తరుపున షర్మిల రంగంలోకి దిగి బహిరంగ సభలు నిర్వహిస్తున్నారు.