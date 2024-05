LIVE: కడప నుంచి వైఎస్ షర్మిల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - YS SHARMILA live

YS Sharmila Press Meet Live : కడప ఎంపీగా తనను గెలిపిస్తే ఇదే జిల్లాల్లో నా ఇంటికి వచ్చి కలవొచ్చని, అవినాష్ రెడ్డి గెలిపిస్తే జైలుకి వెళ్లి కలవాల్సి ఉంటుందని వైఎస్ షర్మిల ఎద్దేవా చేశారు. కడప ఎన్నికలు న్యాయానికి - నేరానికి మద్య జరుగుతున్న పోరాటమన్నారు. మంగళవారం నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆమె వైసీపీ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.కడప ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఒక్క ఉద్యమం చేయలేదని షర్మిల పేర్కొన్నారు. విశాఖ స్టీల్ ఎంత ముఖ్యమో, మనకు కడప స్టీల్ అంత ముఖ్యమని, కడప స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చి ఉంటే లక్ష ఉద్యోగాలు అయినా వచ్చేవన్నారు. రాష్ట్రాన్ని 10 ఏళ్లలో సర్వనాశనం చేశారు. మొదటి 5 ఏళ్లు బాబు మోసం చేస్తే. మరో ఐదు సంవత్సరాలు జగన్ మోసం చేశాడని మండిపడ్డారు. YSR హయాంలో 54 ప్రాజెక్ట్ లు మొదలు పెట్టారని, 2014 నాటికి 42 పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ లు ఉన్నాయన్నారు. జగన్ YSR వారసుడు అయితే, జలయజ్ఞం ప్రాజెక్ట్ లు ఎందుకు కట్టలేదని ప్రశ్నించారు.ప్రస్తుతం కడపలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం YS Sharmila Press Meet Live : కడప ఎంపీగా తనను గెలిపిస్తే ఇదే జిల్లాల్లో నా ఇంటికి వచ్చి కలవొచ్చని, అవినాష్ రెడ్డి గెలిపిస్తే జైలుకి వెళ్లి కలవాల్సి ఉంటుందని వైఎస్ షర్మిల ఎద్దేవా చేశారు. కడప ఎన్నికలు న్యాయానికి - నేరానికి మద్య జరుగుతున్న పోరాటమన్నారు. మంగళవారం నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆమె వైసీపీ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.కడప ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఒక్క ఉద్యమం చేయలేదని షర్మిల పేర్కొన్నారు. విశాఖ స్టీల్ ఎంత ముఖ్యమో, మనకు కడప స్టీల్ అంత ముఖ్యమని, కడప స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చి ఉంటే లక్ష ఉద్యోగాలు అయినా వచ్చేవన్నారు. రాష్ట్రాన్ని 10 ఏళ్లలో సర్వనాశనం చేశారు. మొదటి 5 ఏళ్లు బాబు మోసం చేస్తే. మరో ఐదు సంవత్సరాలు జగన్ మోసం చేశాడని మండిపడ్డారు. YSR హయాంలో 54 ప్రాజెక్ట్ లు మొదలు పెట్టారని, 2014 నాటికి 42 పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ లు ఉన్నాయన్నారు. జగన్ YSR వారసుడు అయితే, జలయజ్ఞం ప్రాజెక్ట్ లు ఎందుకు కట్టలేదని ప్రశ్నించారు.ప్రస్తుతం కడపలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం

Last Updated : May 8, 2024, 10:23 AM IST