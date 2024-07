వంతెనపై వరదలో చిక్కుకున్న బైక్​ - రక్షించిన స్థానికులు - Youth Tried Cross Bridge on Bike

Youth Try to Cross Bridge on Bike in Flood : ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన అల్లూరి జిల్లాలో వర్షం ఆగడం లేదు. వర్షం కారణంగా కొండ ప్రాంతాల్లో గడ్డలు, వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. జిల్లాలోని పెదబయలు మండలం లండులు వంతెనపై నుంచి వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ వరద ప్రవాహంలోనే బైక్​పై వంతెన దాటేందుకు ఇద్దరు యువకులు సాహసం చేశారు. నీటి ఉద్ధృతికి బైక్ జారిపోవడంతో ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారు. వెంటనే స్థానికులు చూసి పరుగున అక్కడికి వచ్చి బైక్​తో పాటు ఇద్దరినీ కాపాడారు. స్థానికులు లేనట్లయితే పెద్ద ప్రమాదమే జరిగేది.

అదే విధంగా గిన్నెలకోట వాగు కూడా ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వంతెన పూర్తిగా మునిగిపోవడంతో గిన్నెలకోటకు సంబంధాలు తెగిపోయాయి. హుకుంపేట మండలం ప్రముఖ శివాలయం మత్స్యగుండం వద్ద మత్స్య గడ్డ ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తోంది. ఏజెన్సీలోని చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. దీంతో వాహనదారులు వాగులను దాటేందుకు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గోదావరి పరివాహక మండలాలైన చింతూరు, కూనవరం, వరంభద్రపురం ప్రాంతాల్లో వరద ప్రవాహం అధికంగా ఉంది.