"ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలను ఈ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది- ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీ వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాం" - Private Schools ICSE fure on YCP

We Work Against YSRCP Govt In Next Polls Private Schools JAC : వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్సీర్సీపీకి వ్యతిరేకంగా పని చేస్తామని రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల ఐకాస ప్రకటించింది. వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్‌ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలను తీవ్రంగా నిర్లక్ష్యం చేసిందని కడపలో భేటీ అయిన ఐకాస నేతలు ఆరోపించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తమ సత్తా చూపిస్తామని ఐకాస కన్వీనర్ మదన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు.

కడపలోని కృష్ణ కళ్యాణ మండపంలో ఉమ్మడి కడప జిల్లాల ప్రవేట్ విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాల సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సుకు కడప టీడీపీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థి మాధవి, ఎంపీ అభ్యర్థి భూపేష్ రెడ్డితో పాటు పోలిట్​ బ్యూరో సభ్యులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో విద్యా సదస్సులు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా అమ్మ ఒడి, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లను యాజమాన్యాల ఖాతాలోనే జమ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల్లో తమ మద్దతు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి ఇస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.