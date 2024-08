సత్యసాయి జిల్లాలో భారీ వర్షం - ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వంగ ఏరు - Heavy Water Flow in Kodapaganipalli

Water logged Some Areas by Rain in Satya Sai District : శుక్రవారం రాత్రి కురిసిన వర్షాలకు సత్యసాయి జిల్లాలో అనేక ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కొత్తచెరువు మండలం కొడపగానిపల్లి వద్ద వంగ ఏరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ధర్మవరం వెళ్లే మార్గంలో ట్రాఫిక్‌ స్తంభించిపోయింది. వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. దీంతో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ రహదారికి ప్రత్యామ్నాయం లేకపోవడంతో ఇరువైపులా పలు ఆర్టీసీ బస్సులు నిలిచిపోయాయి. కొత్తచెరువు- పెనుకొండ మార్గంలోని రైల్వే వంతెనపై భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. ఇప్పటికైనా రైల్వే అధికారులు స్పందించి చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజల కోరారు.

వంగ ఏరు పక్కన ఉన్న సత్యసాయి తాగునీటి భవనంలోకి కూడా నీరు చేరింది. ధర్మవరం చెరువుకు చిత్రావతి నది నుంచి భారీగా వర్షపు నీరు ప్రవాహిస్తోంది. పోతుల నాగేపల్లి వద్ద నీటి ప్రవాహాన్ని తిలకించేందుకు జనం భారీగా తరలివచ్చారు. ఈ సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా చిత్రవతి నది ప్రవహిస్తుండటంతో స్థానికులు ఆనందంతో వీక్షిస్తున్నారు. వర్షానికి నీరు రోడ్డుపై ప్రవహిస్తుండటంతో కొన్ని చోట్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.