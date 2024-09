Water Instead Of Petrol In HP Petrol Bunk in Chinthalapalem : సూర్యాపేట జిల్లాలోని చింతలపాలెం మండల కేంద్రంలో ఓ హెచ్​పీ బంకులో పెట్రోలు కొట్టిస్తే పెట్రోల్​తో పాటు నీళ్లు వచ్చాయని వినియోగదారులు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ విషయంపై సిబ్బందిని అడగగా వారు సమాధానం ఇవ్వలేదు. బాటిల్​లో పెట్రోల్ పట్టి చూడగా పెట్రోల్​తో పాటు నీళ్లు కనిపించాయి. దీంతో వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బంకు బంద్ చేయాలంటూ నిరసన చేపట్టారు.

వ్యవసాయ పనులకు వాడే వాహనాల్లో ఈ బంక్​ పెట్రోల్​, డీజీల్​నే​ వాడుతామని రైతులు చెబుతున్నారు. వాహనాలు పాడైతే లక్షల్లో నష్టం వాటిల్లుతుందని వాపోయారు. వినియోగదారులందరినీ మోసం చేసిన సాయి శ్రీనివాస పెట్రోల్​ బంక్​ను వెంటనే సీజ్​ చేయాలని డిమాండ్​ చేశారు. నిర్వాహకులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని సంబంధిత ఉన్నాతాధికారులకు చేరేలా మీడియా సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సమస్యను పరిష్కరించి, తమకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని బాధితులు కోరారు.