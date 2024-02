తప్పుల తడకగా ఓటరు తుది జాబితా- బతికి ఉన్న వారి ఓట్లను తొలగించిన అధికారులు

Voter List Has A Mistake of Errors in Nandyal: నంద్యాల జిల్లాలో ఓటరు తుది జాబితా తప్పుల తడకగా మారింది. బతికి ఉన్న వారి ఓట్లు తొలగించి, చనిపోయిన వారి ఓట్లు అలాగే ఉంచారు. ఓటరు జాబితా నిశితంగా పరిశీలించినట్లు అధికారులు చెప్పారు. నెలల తరబడి మార్పులు, చేర్పులు చేసినా ఓటరు జాబితాలో తప్పులు మాత్రం అలాగే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నంద్యాల మండలం పెద్దకొట్టాలకు చెందిన రంగస్వామికి ఓటరు జాబితాలో రెండు చోట్ల పేరు ఉందని అధికారులు తెలిపారు. దీనిలో ఒకటి తొలగించాలని అధికారులకు గతంలో విన్నవించారు.

తుది జాబితాలో అధికారులు రెండింటినీ తొలగించారు. ఓటరు తుది జాబితా చూసుకున్న రంగస్వామి బతికే ఉన్నా జాబితాలో తమ పేరు లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే గ్రామంలో మరణించిన వారి ఓట్లు కూడా అలాగే ఉంచారు. క్రాంతినగర్‌లో నివాసం లేని వారి ఓట్లు అలాగే ఉన్నాయి. నంద్యాల 41 వార్డులో మాజీ కౌన్సిలర్ లక్ష్మీనారాయణ రెండు చోట్ల ఓటు హక్కును కలిగి ఉండడం గమనార్హం. ఇదే వార్డులో మరణించిన వారి పేర్లు కూడా ఓటరు జాబితాలో అలాగే ఉన్నాయి.