అధికారుల నిర్లక్ష్యం - బతికున్న వారి ఓట్ల గల్లంతు, మృతుల ఓట్లు యధాతథం

Voter List Errors in Bapatla District : తుది ఓటర జాబితా అయోమయంగా ఉంది. లిస్ట్ రూపకల్పనలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని అధికారులు పదేపదే చెప్పినా మళ్లీ అవే తప్పులు దొర్లాయి. బతికున్న వారి ఓట్లను తొలగించిన అధికారులు మృతుల ఓట్లు, డబుల్ ఎంట్రీలు మాత్రం తీసేయలేదు. ఇలా అడుగడుగునా లోపాలతో బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం జాబితాలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం కళ్లకు కట్టినట్లు కన్పిస్తోంది.

Negligence of the Officials in Preparing the Voter List : ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో కనీసం 5 నుంచి 10 వరకు మృతులకు చోటు దక్కింది. 194వ పోలింగ్ కేంద్రంలో 543 ఓట్లు ఉంటే వీటిలో 6 వరకు మృతుల పేర్లు ఉన్నాయి. 193 పోలింగ్ కేంద్రంలో 787 ఓట్లకుగాను ఏడుగురు మృతులకు ఓట్లు కల్పించారు. చీరాల మండలం దేవాంగపురి పంచాయతీ జాబితా కూడా తప్పుల తడకగా ఉంది. అద్దంకి నియోజకవర్గంలో ఒక్కో పోలింగ్ కేంద్రంలో 10 వరకు మృతులు, రెండు డబుల్ ఎంట్రీ పేర్లు నమోదయ్యాయి.