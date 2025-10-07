Live: విజయనగరం శ్రీ పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PYDITHALLI AMMAVARI SIRIMANOTSAVAM

Published : October 7, 2025 at 4:45 PM IST

Vizianagaram Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam Live: విజయనగరంలో పైడితల్లి అమ్మవారి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పు, విజయనగరం పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం ప్రారంభం అయింది. ఈ నేపథ్యంలో అమ్మవారి దర్శనానికి భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. ఉదయం నుంచే క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు. ఆలయ అనువంశిక ధర్మకర్త, గోవా గవర్నర్‌ పూసపాటి అశోక్‌ గజపతిరాజు తన కుటుంబసభ్యులతో వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారిని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌, ఎమ్మెల్సీ గాదె శ్రీనివాసులు నాయుడు, జిల్లా కలెక్టర్‌ రామసుందర్‌రెడ్డి, జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి భబిత దర్శించుకున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా ఈసారి భక్తులుబారులు తీరారు.

ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఉదయం దేవాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. అనంతరం హుకుంపేట నుంచి సిరిమాను రథాలు కదిలాయి. సోమవారం తొలేళ్ల సంబరం వైభవంగా సాగింది. ఆలయ ఆనువంశిక ధర్మకర్త, గోవా గవర్నర్‌ పూసపాటి అశోక్‌ గజపతిరాజు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. పట్టువస్త్రాలు సమర్పించి, పూజలు చేశారు. అంతకుముందు కోట నుంచి వేడుకగా సారెను తీసుకెళ్లారు. విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్యే అదితి గజపతిరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం విజయనగరం శ్రీ పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం ప్రారంభం అయింది. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. 

