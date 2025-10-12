LIVE: విశాఖలో ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్కు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - VISAKHAPATNAM AI EDGE DATA CENTER
Visakhapatnam AI Edge Data Center inauguration: విశాఖపట్నంలో 5 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఈ దిశగా శరవేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. నేడు విశాఖలో మొట్టమొదటి ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్తో పాటు ఓపెన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్(CLS)కు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ఈ ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్ రాక వల్ల భారతదేశ తదుపరి గ్లోబల్ డిజిటల్ గేట్ వేగా విశాఖ రూపుదిద్దుకోవడంతో పాటు సముద్రపు కేబుల్ కనెక్టివిటీ, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయనుంది. సిఫీ ఇన్ఫినిట్ స్పేసెస్, సిఫీ టెక్నాలజీస్ అనుబంధ సంస్థ, రెండు దశల్లో రూ.1,500 కోట్ల పెట్టుబడి ద్వారా ఈ డేటా సెంటర్ను నిర్మించనుంది. ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్ ద్వారా వెయ్యి మందికి పైగా ఉద్యోగాలు ఏర్పడతాయి, అలాగే ఎడ్జ్ స్థాయిలో ఏఐ కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యం విస్తరిస్తుంది. ఈ మౌలిక సదుపాయం విశాఖను ఆసియాలో ఒక డిజిటల్ హబ్గా మారుస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్, ఓపెన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్కు లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.