అల్లూరి జిల్లాలో ఎంపీటీసీ దారుణహత్య - పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన ఇద్దరు వ్యక్తులు - Two Persons Kill MPTC Hitting Stone

Two Persons Killed MPTC by Hitting With Stone : ఓ వ్యక్తిని తలపై కొట్టి హత్య చేసిన దారుణ ఘటన అల్లూరి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. అసలు ఏం జరిగిందంటే జిల్లాలోని చింతూరు డివిజన్ కన్నయ్యగూడెంలో ఎంపీటీసీ సభ్యుడు వర్ష బాలకృష్ణ హత్యకు గురయ్యారు. ఓ వివాహ కార్యక్రమానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా గ్రామ శివారులో ఇద్దరు వ్యక్తులు అతడిని అడ్డగించి బండరాయితో తలపై కొట్టి హత్య చేశారు.

MPTC Murder in Alluri District : భూమి కొనుగోలు విషయంలో పాత కక్షలు ఉండటంతోనే అతడిని హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. హత్య చేసిన అనంతరం అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిన ఇద్దరి నిందితులు ఏటపాక పోలీస్ స్టేషన్​లో లొంగిపోయారు. పోలీసులు ఇద్దరి నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఎంపీటీసీకి ఆ ఇద్దరి వ్యక్తులకు అసలు గతంలో ఉన్న వివాదం ఏంటి అనే దానిపై పోలీసులు వారిని విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.