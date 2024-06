ప్రమాద బాధితునికి సాయం చేసేందుకు వెళ్లిన దంపతులు - పోలీసు వాహనం ఢీ, ఒక్కరు మృతి - Two People Dead in Accident

Two People Dead in Road Accident in Vampalli: రోడ్డు ప్రమాదాన్ని చూసి బాధితుడికి సాయం చేసేందుకు వెళ్లిన దంపతులు అనుకోని రీతిలో ప్రమాదానికి గురై భార్య మృతి చెందిన ఘటన తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి మండలంలోని వాంపల్లి సమీపంలో ఏర్పేడు - వెంకటగిరి రహదారిపై జరిగింది. శ్రీకాళహస్తి మండలం సురావారిపల్లెకు చెందిన మంగయ్య కారు అదుపుతప్పి డివైడర్‌ను ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.

తిరుపతికి చెందిన కిరణ్ కుమార్ వెంకటగిరి నుంచి తిరుపతికి కారులో వెళుతూ ప్రమాదాన్ని చూసి వెంటనే ఆగి భార్యతో కలసి సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు. అదే సమయంలో వెంకటగిరి వైపు వెళ్తున్న ఓ పోలీసు వాహనం వేగంగా వచ్చి వారిని ఢీకొట్టి వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటనలో కిరణ్ కుమార్ తీవ్రంగా గాయపడగా భార్య స్వప్న మృతి చెందింది. గాయపడిన కిరణ్ కుమార్​ను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాన్ని స్థానికులు వెంబడించారు. నెంబర్‌ప్లేట్‌ ఆధారంగా ఉన్నతాధికారులకు జరిగిన ఘటనపై ఫిర్యాదు చేశారు.