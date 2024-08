బుర్ఖా ధరించి భయపెట్టేలా ఆకతాయిల బైక్​ స్టంట్స్​ - తిక్క కుదిర్చిన పోలీసులు - Two Arrested Performing Bike Stunts

Two Arrested For Performing Bike Stunts in Burqa : బుర్ఖా ధరించి బైక్​పై పాదచారులను భయపెడుతూ స్టంట్స్​ చేసిన ఇద్దరు యువకులను హైదరాబాద్​ ఐఎస్​ సదన్​ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సంట్స్​ చేస్తున్న యువకులకు సహకరించిన మరో ముగ్గురిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆగస్టు 15న హైమద్​ దానిష్​, అబ్దుల్​ వాసిఫ్​ రోడ్డుపై స్టంట్స్ చేశారు. బుర్ఖా ధరించిన హైమద్ ప్రమాదకరంగా విన్యాసాలు చేస్తూ కాలేజీ యువతులను భయపెట్టారు. చిన్న చిన్న గల్లీల్లో బైక్​ స్పీడ్​గా డ్రైవ్​ చేశారు. బుర్ఖా ధరించి వికృత చేష్టలు చేశారు. వీరితో ఉన్న మరో ముగ్గురు స్నేహితులు ఇదంతా వీడియో తీశారు.

దీనికి సంబంధించి వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది. సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీ కెమెరాల్లో నిక్షిప్తమైన దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. సంట్స్​ చేసిన వారితో పాటు సహకరించిన ముగ్గురిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడితే ఎవర్ని వదలబోమని పోలీసులు హెచ్చరించారు.