తుంగతుర్తిలో హిజ్రాల మధ్య ఘర్షణ - భిక్షాటన కోసం గొడవ

Transgenders Fight in Thungathurthi : సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి మండల కేంద్రంలో రెండు వర్గాలకు చెందిన హిజ్రాలు ఒకరిపై ఒకరు పరస్పరం దాడి చేసుకుంటూ వీరంగం సృష్టించారు. ఈ నేపథ్యంలో హిజ్రాలు నడిరోడ్డుపై కొట్లాడుతుంటే సాధారణ జనం ఆసక్తికరంగా చూశారు. సూర్యాపేట జిల్లాకు, తిరుమలగిరి మండల కేంద్రానికి చెందిన కొంతమంది హిజ్రాలు తుంగతుర్తిలో భిక్షాటన కోసం గొడవ పడ్డారు.

Transgenders Clash over Rights on Thungathurthi For Begging : భిక్షాటన కోసం తుంగతుర్తికి వెళ్లిన పలువురు హిజ్రాలు తుంగతుర్తిపై హక్కు తమకుందంటే, తమకే ఉందంటూ నడిరోడ్డుపై బహిరంగంగా కొట్లాడారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరువర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకొని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లారు. అక్కడ కూడా కొద్దిసేపు ఇరువురు హిజ్రాలు దుర్భాషలాడుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎవరిపై ఫిర్యాదు చేయకుండానే తామే పరిష్కరించుకుంటామని పోలీసులకు వివరించారు. మరోవైపు రోజురోజుకు హిజ్రాల భిక్షాటన వల్ల చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నామని స్థానికులు వాపోతున్నారు.