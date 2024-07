కదులుతున్న రైలు డోర్ హ్యాండిల్ ఊడిపోయి ట్రైన్​ గార్డుకు గాయాలు - Train Guard Fell From Moving Train

Train Guard Fell From Moving Train Near By Samarlakota Railway Station : కదులుతున్న ట్రైన్ నుంచి రైలు గార్డు జారిపడి తీవ్రంగా గాయపడిన ఘటన కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో జరిగింది. యశ్వంత్ పూర్ నుంచి హౌరా వెళ్తున్న రైలు డోర్ హ్యాండిల్ ఊడిపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని సిబ్బంది తెలుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గార్డుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న దుర్గాప్రసాద్ ప్రమాదవశాత్తు కింద పడ్డారు. ఘటనలో గార్డుకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే అధికారులు దుర్గాప్రసాద్​ను ఆస్పత్రికి తరలించారు. రైలు గార్డు దుర్గాప్రసాద్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వెంటిలేటర్ పై చికిత్స అందిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. యశ్వంత్ పూర్ హౌరా రైలులో మరో గార్డు విధులు కేటాయించేందుకు గంటపాటు నిలిపివేశారు. ప్రస్థుతం దుర్గా ప్రసాద్​ పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. హ్యాండిల్​ విరిగి ఇలా ప్రమాదం జరగడంతో స్థానికులు భయాందోనలకు గురయ్యారు. ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటామని సిబ్బంది వెల్లడించారు.