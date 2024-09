'15ఏళ్ల నాటి వరద బీభత్సాన్నింకా మరిచిపోలేదు'- రేపల్లె వ్యాపారుల ముందుచూపు - Traders Precautions for floods

Traders Precautionary Measures to Protect Their Shops From Floods in Bapatla District : బలహీనంగా ఉన్న కరకట్టలకు గండ్లు పడి వరద నీరు ముంచెత్తుతుందనే భయంతో బాపట్ల జిల్లాలోని రేపల్లె పట్టణంలో వ్యాపారులు తమ దుకాణాల ముందు మూడడుగుల ఎత్తున ఇసుక, సిమెంట్​తో గోడలు నిర్మించుకున్నారు. పట్టణంలోకి వరద నీరు ప్రవేశించినా తమ దుకాణాల్లోకి రాకుండా అడ్డుకోవటానికి ఈ గోడల నిర్మాణాలు చేపట్టారు. భట్టిప్రోలు మండలం పెదపులివర్రు, రేపల్లె మండలం రావి అనంతవరం వద్ద కరకట్టలు బలహీనంగా ఉండి కట్ట తెగి వరదనీరు ప్రవహిస్తే రేపల్లె పట్టణం ముంపు బారిన పడుతుందంటూ కలెక్టర్ వెంకటమురళి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రేపల్లె పట్టణంలోని వ్యాపారులు ఆప్రమత్తమ య్యారు. 15ఏళ్ల నాటి వరద బీభత్సాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకున్న వ్యాపారులు మరోసారి నష్టపోకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా దుకాణాల షట్టర్ల ముందు వరద నీటి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవటానికి గోడల నిర్మాణాలు చేపట్టారు.