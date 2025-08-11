LIVE: సినీ నిర్మాతల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - FILM PRODUCERS LIVE
Published : August 11, 2025 at 3:04 PM IST
Updated : August 11, 2025 at 3:55 PM IST
Film Producers Live : గత కొన్ని రోజులుగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో కార్మికుల వేతనాల పెంపు అంశం హాట్టాపిక్గా మారింది. సినీ కార్మికుల వేతనాలను పెంచేందుకు సుముఖంగా ఉన్నట్లు నిర్మాతలు వెల్లడించారు. కానీ షరతులతో మాత్రమే అని తెలిపారు. శనివారం సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో ఈ మేరకు తెలిపారు. వేతనాల పెంపుపై నిర్మాతలు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ మీడియాకు తెలియజేసింది. 'గత వారం రోజులుగా జరిగిన చర్చలు ఇప్పుడు కొలిక్కి వచ్చాయి. రోజుకు రూ.2 వేల కన్నా తక్కువ తీసుకుంటున్న వారికి వేతనాలు పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మొదటి సంవత్సరం 15 శాతం, రెండో సంవత్సరం 5 శాతం, మూడో ఏడాది 5 శాతం పెంచాలని నిర్ణయించాం. రూ.1000 కంటే తక్కువ వేతనం తీసుకుంటున్న వాళ్లకి వెంటనే 20 శాతం పెంచుతాం. రెండో సంవత్సరం ఎలాంటి పెంపూ ఉండదు. మూడో ఏడాది మరో 5 శాతం పెచుతాం. కానీ, బడ్జెట్ పరంగా చిన్న సినిమాలకు పాత వేతనాలే కొనసాగుతాయి. అయితే, వారు ముందు పెట్టిన నాలుగు షరుతులకు ఒప్పుకుంటే వెంటనే వేతనాల పెంపు అమలవుతుంది. చిన్న సినిమా అంటే ఎంత బడ్జెట్ అనే దానిపై పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తాం. అందరూ కలిసి చర్చించుకుంటేనే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. అర్హత కలిగిన కార్మికులకు తగిన వేతనం ఇవ్వాలన్నదే మా అభిప్రాయం. ప్రస్తుతం రోజుకు నాలుగైదు వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్న వారికి వేతనాలు పెంచమనడం సరికాదు' అని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా నిర్మాతలతో జరిగిన ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ నాయకుల చర్చలు విఫలమయ్యాయి. వేతనాల పెంపు విషయంలో నిర్మాతల తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అంగీకరించేదిలేదని ఫెడరేషన్ నేతలు తేల్చి చెప్పారు. నిర్మాతలు విధించిన షరతులకు ఒప్పుకొనేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఫెడరేషన్ను విభజించేలా, యూనియన్ల ఐక్యతను దెబ్బతీసేలా నిర్మాతల నిర్ణయాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. రోజువారీ వేతనాలు తీసుకునే 13 సంఘాలకు ఒకే విధంగా పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆదివారం నుంచి తమ ఆందోళనలను మరింత ఉద్ధృతం చేస్తామన్నారు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమ సమస్యలపై నిర్మాతలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం
