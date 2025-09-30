LIVE: తిరుమలలో శ్రీవారికి చంద్రప్రభ వాహనసేవ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TIRUMALA BRAHMOTSAVAM LIVE
Published : September 30, 2025 at 7:50 PM IST
Updated : September 30, 2025 at 8:34 PM IST
Tirumala Live : తిరుమలలో ఆనందదాయకంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రోజు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగిన మలయప్ప స్వామి రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంపై దర్బార్ కృష్ణ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం శ్రీవారి ఆలయంలో పవిత్రాలు, డ్రై ఫ్రూట్లు, రోజామాలల అలంకారంతో స్నపన తిరుమంజనం శోభాయమానంగా జరిగింది. ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ రకాల ఫలాలు, పుష్పాలతో స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను అందంగా అలంకరించారు. నీలి పవిత్రాలు, లవంగాలు, వట్టివేరు, తులసి, డ్రైఫ్రూట్లు, రోజామాలలతో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్పస్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను అలంకరించారు. వివిధ రంగుల పుష్పాలు, ఫలాలు, సాంబ్రాణి, ధూపదీప నైవేద్యాల నడుమ రంగనాయకుల మండపం నూతనత్వాన్ని సంతరించుకుంది. ఈ సందర్భంగా పాలు, పెరుగు, తేనె, చందనం, పసుపు కొబ్బరినీళ్లు తదితర సుగంధద్రవ్యాలతో విశేషంగా అభిషేకం చేశారు. వేదపండితులు చతుర్వేదపారాయణం ఆలపించారు. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో వాహనసేవల్లో తిరువీధుల్లో ఊరేగి అలసిపోయే స్వామివారు స్నపన తిరుమంజనంతో సేదతీరుతారని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు. ఇక చివరి దశకు చేరుకుంటున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో బుధవారం ఉదయం 7 గంటలకు రథోత్సవం, రాత్రి 7 గంటలకు అశ్వా వాహనంతో వాహనసేవలు ముగియనున్నాయి. గురువారం పుష్కరిణీలో చక్రత్తాళ్వారుకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం పుష్కరిణిలో భక్తుల పుణ్యస్నానాలతో బ్రహ్మోత్సవ మహోత్సవం ముగుస్తుంది. అదేరోజు రాత్రి ధ్వజావరోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తమవుతాయి. ప్రస్తుతం చంద్రప్రభ వాహనంపై స్వామివారు విహరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం.