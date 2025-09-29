LIVE: తిరుమల శ్రీవారి గజ వాహన సేవ - ప్రత్యక్షప్రసారం - TIRUMALA GAJA VAHANA SEVA LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 7:20 PM IST
Tirumala Srivari Gaja Vahana Seva Live: బ్రహ్మాండ నాయకుడు తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా సాగుతున్నాయి. సంకట హరునిగా పేరుగాంచిన వేంకట రమణుని దర్శించుకునేందుకు వస్తున్న భక్తసందోహంతో తిరుగిరులు జనసంద్రాన్ని తలపిస్తున్నాయి. అనంత కోటి బ్రహ్మాండనాయకుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవ సంబరాలు అంబరాన్ని అంటుతున్నాయి. అలానే స్వామి వారికి గజ వాహన సేవ కన్నుల పండువగా జరగనుంది. ఈ సేవలో స్వామి గజరాజు వాహనంపై ఆసీనులై మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. శ్రీరామచంద్రమూర్తి అలంకార ప్రాయుడై కోదండం చేతపట్టిన శ్రీనివాసుని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. శ్రీరాముని నమ్మినబంటైన ఆంజనేయుని వాహనంపై శ్రీనివాసుడు నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందుచేయనున్నారు. భక్తికి ప్రతీకైన హనుమంతుణ్ని ధర్మానికి మారుపేరైన శ్రీరాముని దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని వేంకటేశ్వరునిలో దర్శించుకునే అవకాశం కలిసి రావటం ఈ వాహనానికి ప్రత్యేకతలుగా ఆగమపండితులు అభివర్ణిస్తున్నారు. సంకట హరునిగా పేరుగాంచిన వేంకట రమణుని దర్శించుకునేందుకు వస్తున్న భక్తసందోహంతో తిరుగిరులు జనసంద్రాన్ని తలపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి గజ వాహన సేవ ప్రత్యక్షప్రసారం.