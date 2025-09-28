తిరుమల శ్రీవారి గరుడవాహన సేవ - ప్రత్యక్షప్రసారం - GARUDA VAHANA SEVA LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2025
Updated : September 28, 2025 at 8:47 PM IST
Tirumala Srivari Garuda Vahana Seva Live: తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. మహోత్సవాల్లో కీలక ఘట్టమైన శ్రీవారి గరుడవాహన సేవ చూసేందుకు భక్తులు బారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు. దేశ నలుమూలల నుంచి భక్తులు రావడంతో తిరుగిరులు జనసంద్రమయ్యాయి. ఎండ, వాన లెక్కచేయకుండా సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు ప్రారంభంకానున్న గరుడవాహన సేవ కోసం మాడ వీధుల్లో ఉదయం నుంచి భక్తులు వేచి ఉన్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు జరగుకుండా టీటీడీ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ మేరకు తితిదే భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వాహనాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు రావడంతో అలిపిరిలో భారీ రద్దీ నెలకొంది. అలిపిరి టోల్గేట్ వద్ద వాహనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన అనంతరం అనుమతిస్తున్నారు. మరోవైపు తిరుమలలో భక్తులు రద్దీ అధికంగా ఉంది. శ్రీనివాసుడి గరుడ సేవను కనులారా వీక్షించేందుకు శనివారం రాత్రి నుంచే భక్తులు నిరీక్షిస్తున్నారు. పలువురు భక్తులు గ్యాలరీల్లోనే నిద్రించారు. గ్యాలరీల్లో ఉన్న భక్తులకు తితిదే సిబ్బంది పాలు, బిస్కెట్లు అందజేశారు. 4 మాడ వీధుల్లో పర్యవేక్షణకు 64 మంది ప్రత్యేక సిబ్బంది, 14 మంది ప్రత్యేక అధికారులను తితిదే నియమించింది. ఈ సందర్భంగా గరుడవాహన సేవ ప్రత్యక్షప్రసారం.