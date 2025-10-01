LIVE : తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - రథోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SRIVARI BRAHMOTSAVAM 2025
Published : October 1, 2025 at 8:36 AM IST|
Updated : October 1, 2025 at 9:56 AM IST
Tirumala Srivari Brahmotsavam 2025 : తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరించిన శ్రీనివాసుడు రాత్రి అమృత కిరణాలు గల చంద్రప్రభ వాహనంపై ఊరేగారు. బ్రహ్మోత్సవాల తొలినాళ్లలో స్వామివారు పశుపక్ష్యాదులను, దాసులను వాహనాలుగా మలుచుకోగా, ఏడోరోజు సూర్యచంద్రాదులను అధిష్ఠించి భక్తకోటిని కటాక్షించారు. సూర్యప్రభ వాహనంపై బద్రి నారాయణుడి అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహించారు. ఉదయం వాహనసేవలో పెద్దఎత్తున భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని హారతులు సమర్పించారు. మధ్యాహ్నం స్నపన తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు. రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంపై మలయప్పస్వామి నవనీత కృష్ణుడి అలంకరణతో కనువిందు చేశారు. ఉత్సవాల్లో ఎనిమిదో రోజైన బుధవారం రథోత్సవం జరగనుంది. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామికి విశేష సమర్పణ చేసి, ఉదయం 7 గంటలకు రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. రాత్రి 7 గంటల నుంచి 9 గంటల మధ్య వాహన సేవల్లో చివరగా అశ్వవాహన సేవను నిర్వహించనున్నారు. గురువారం ఉదయం 6 నుంచి 9 గంటల మధ్య ఉత్సవాల ముగింపుగా ‘చక్రస్నానం’ క్రతువు జరగనుంది. గురువారం రాత్రి ధ్వజావరోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం అవుతాయి. ప్రస్తుతం రథోత్సవం జరుగుతుంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం.