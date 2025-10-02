LIVE: తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - చక్రస్నాన మహోత్సవం - TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 6:41 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 8:30 AM IST

1 Min Read
Tirumala Srivari Brahmotsavam 2025: తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం రాత్రి మలయప్ప స్వామి అశ్వాన్ని అధిరోహించి కల్కి అవతారంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు, భజన బృందాల కోలాహలం నడుమ వాహనసేవ ఘనంగా సాగింది. ఉదయం శ్రీవారు దేవేరులతో కలిసి బ్రహ్మరథం అధిరోహించి భక్తులను అనుగ్రహించారు. ఆలయ తిరువీధుల్లో రథోత్సవం వేడుకగా సాగింది. వాహనసేవలో పెద్దజీయర్, చిన్నజీయర్, తితిదే ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు, ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నేడు తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు పల్లకీ, తిరుచ్చి ఉత్సవాలను నిర్వహించారు. అనంతరం శ్రీవారి ప్రతిరూపమైన చక్రత్తాళ్వార్‌కు వరాహస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత పుష్కరిణిలో పవిత్ర స్నానం చేయిస్తారు. రాత్రి 8.30 గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్య జరిగే ధ్వజావరోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి. ప్రస్తుతం తిరుమలలో స్వామివారికి ఘనంగా చక్రస్నాన మహోత్సవం జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం. 

Last Updated : October 2, 2025 at 8:30 AM IST

TTD LIVETIRUMALA VAHANA SEVACHAKRA SNANAM MAHOTSAVAMచక్రస్నాన మహోత్సవంTIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025

