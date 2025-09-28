LIVE : తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - మోహినీ అవతారంలో మలయప్పస్వామి దర్శనం - TIRUMALA SRIVARI BRAHMOTSAVAM 2025

Tirumala Srivari Brahmotsavam 2025 : తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం రాత్రి మలయప్పస్వామివారు బకాసుర వధ అలంకారంలో ఉభయ దేవేరులతో కలిసి సర్వభూపాల వాహనంపై భక్తులను కటాక్షించారు. రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు స్వామివారు మాడ వీధుల్లో విహరించి భక్తులకు దర్శనభాగ్యం కల్పించారు. శనివారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం రంగనాయకుల మండపంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి స్నపన తిరుమంజనం వేడుకగా జరిగింది. ఆలయ దక్షిణ మాడ వీధిలో గ్యాలరీల బయట ఉన్న భక్తులు వాహన సేవను దర్శించుకునేందుకు వీలుగా తిరుమలనంబి ఆలయం నుంచి క్యూలైన్లలోకి అనుమతించారు. గరుడ సేవ రోజూ ఇలాగే దర్శనం కల్పించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఐదో రోజైన ఆదివారం ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు మోహినీ అవతారం, సాయంత్రం 6.30 నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన గరుడ వాహనంపై శ్రీవారు ఊరేగి భక్తులకు అభయప్రదానం చేయనున్నారు. పురాణాల ప్రకారం శ్రీవారి గరుడ సేవను వీక్షించడానికి ముక్కోటి దేవతలు తిరుమలకు తరలి వస్తారని విశ్వాసం. ప్రస్తుతం మోహిని అవతారంలో శ్రీవారు భక్తులకు అభయమిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం. 

