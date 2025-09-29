LIVE : తిరువీధుల్లో స్వర్ణ రథంపై విహరిస్తున్న మలయప్ప స్వామి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SWARNA VAHANA SEVA

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 5:09 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 5:15 PM IST

SWARNA VAHANA SEVA LIVE : తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల వేళ తిరుమాడవీధుల్లో ఉభయ దేవేరులతో మలయప్ప స్వామి ప్రత్యేక వాహనాల్లో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు, కళాకారులు ఈ సేవల్లో పాల్గొని స్వామికి నాలుగు మాడ వీధుల్లో నృత్యనీరాజనం సమర్పిస్తున్నారు. అల వైకుంఠం కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరించినట్లు తన్మయత్వం పొందుతున్నారు. ప్రస్తుత బ్రహ్మోత్సవాల్లో వివిధ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఇచ్చేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఆరు వేల మంది సభ్యులు రాగా, అందులో సగానికి పైగా మహిళా కళాకారులు ఉండడం విశేషం. మొత్తం 298 కళా బృందాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలవి 80 వరకూ ఉన్నాయి. వైవిధ్య సంప్రదాయాలు, విభిన్న వేషధారణల సమ్మిళితంగా తిరుమాడవీధుల్లో వారు స్వామిని సేవిస్తూ, భక్తులను అలరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం స్వామివారు ఉభయదేవేరులతో కలిసి స్వర్ణ రథంపై తిరు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు. స్వర్ణ రథంపై విహరిస్తున్న స్వామి వారిని తిలకిస్తూ భక్తులు తన్మయత్వం పొందుతున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు జరగుకుండా టీటీడీ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. 

