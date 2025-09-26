LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - సింహ వాహనసేవ ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TIRUMALA SIMHA VAHANA SEVA LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 8:03 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 10:08 AM IST

Tirumala Simha Vahana Seva Live: శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఏడుకొండలవాడు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. మూడో రోజు ఉదయం సింహవాహనం, రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. మూడు మూర్తులతో బ్రహ్మ, విష్ణు, శివాత్మకమైన నరసింహస్వామి రూపంలో ఉన్న మలయప్ప స్వామి పరాక్రమానికి ప్రతీకగా భావించే సింహ వాహనాన్ని అధిరోహించి భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించిన నృసింహస్వామి రూపంలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుంటే పాపాలు పటాపంచలై సత్వగుణాన్ని, సౌమ్యత్వాన్ని ప్రసాదిస్తారని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. సింహవాహనంపై స్వామి వారిని దర్శించుకుంటే దుష్టభావాలు తొలగి మంచి భావాలు కలుగుతాయన్న నమ్మకంతో సింహవాహనం దర్శనానికి భక్తులు అధికంగా తరలివస్తారు. బ్రహ్మోత్సవాల మూడో రోజు రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనంపై స్వామివారు ఉభయ దేవేరులతో విహరిస్తారు. తెల్లటి ముత్యాలతో రూపొందించిన నాలుగు స్తంభాలు, శిఖరంతో కూడుకున్న బంగారు పందిరికి ముత్యాల సరాలు, తోరణాలు, కుచ్చులతో వాహనాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరిస్తారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతుడైన మలయప్ప స్వామి శ్రీకృష్ణుడి అవతారంలో రుక్మిణీ, సత్యభామలతో కలిసి ముత్యపుపందిరి వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ సందర్భంగా స్వామివారి సింహవాహనం సేవ ప్రత్యక్షప్రసారం.

Last Updated : September 26, 2025 at 10:08 AM IST

