LIVE: తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - పెద్ద శేష వాహనంపై శ్రీనివాసుడు - TIRUMALA PEDDA SESHA VAHANAM LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 8:52 PM IST
Tirumala Pedda Sesha Vahanam Live: తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసింది. తిరుమల క్షేత్రం బ్రహ్మోత్సవాల శోభతో కళకళలాడుతోంది. ప్రతి ఏటా జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు మంగళవారం అంకురార్పణ కార్యక్రమంతో శ్రీకారం చుట్టింది. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలలో అత్యంత ప్రధాన ఘట్టంగా నిలిచే ధ్వజారోహణం నేడు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా ఈ రోజు తిరుమల శ్రీనివాసుని ఆలయంలో ధ్వజారోహణం జరిగింది. సాయంత్రం 5 గంటల 43 నిమిషాల నుంచి 6 గంటల 15 నిమిషాల మధ్య మీన లగ్నంలో ముక్కోటి దేవతలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ ఆలయ ధ్వజస్థంభంపై స్వామివారి ధ్వజపటం ఎగురవేశారు.
ఈ ధ్వజారోహణం అనంతరం బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా శ్రీకారం చుట్టినట్లయింది. ఈ సందర్భంగా ఉపయోగించేందుకు ప్రత్యేకంగా విష్ణు దర్బతో తయారు చేసిన 7 మీటర్ల పొడవు, 2 మీటర్ల వెడల్పు కలిగిన చాపను, 211 అడుగుల పొడవు తాడును సిద్ధం చేసి ఆలయానికి తీసుకువచ్చారు. ప్రస్తుతం బ్రహ్మోత్సవాల తొలివాహన సేవగా పెద్ద శేష వాహనంపై స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. తొమ్మిది రోజులపాటు స్వామివారు వివిధ వాహనాలపై వెలుగులీనుతూ భక్తులకు ఆలయ వీధులలో సాక్షాత్కారం కలిగించనున్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలలో తొలివాహన సేవగా పెద్ద శేష వాహన సేవ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఇప్పుడు చూద్దాం.