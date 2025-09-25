LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - హంస వాహనసేవ ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TIRUMALA HAMSA VAHANA SEVA LIVE

Tirumala Hamsa Vahana Seva Live: అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుమలలో వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. కన్నుల పండువగా జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భక్తకోటి తరలి వచ్చి స్వామివారి వైభవాన్ని దర్శించుకుంటున్నారు. బుధవారం సాయంత్రం మీనలగ్న శుభముహూర్తంలో వేదమంత్రోచ్చారణలు, మంగళవాయిద్యాల మధ్య ధ్వజారోహణం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది. అంతకుముందు గరుడపటాన్ని ఊరేగించి బ్రహ్మాది దేవతలను ఉత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తూ, ధ్వజపటాన్ని శ్రీమలయప్ప స్వామి సమక్షంలో ఎగురవేశారు.

తిరుమల పరిసరాల్లో కళా ప్రదర్శనలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి. టీటీడీ ధార్మిక ప్రాజెక్టుల ఆధ్వర్యంలో 28 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన 293 మంది కళాకారులు అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు ఇచ్చి, భక్తులకు నయనానందాన్ని పంచారు. బుధవారం రాత్రి పెద్దశేష వాహనం ముందు కళాకారుల ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా టీటీడీ ఆర్జిత సేవలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాలు రద్దు చేసింది. ఈ రోజు ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు చిన్నశేష వాహనసేవ జరగగా, రాత్రి హంసవాహన సేవ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం హంసవాహనంపై ఉన్న శ్రీవారిని భక్తులు దర్శించుకుంటున్నారు. స్వామివారి వైభవాన్ని లైవ్‌లో వీక్షిద్దాం.

