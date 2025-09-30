LIVE : శ్రీవారి సూర్యప్రభ వాహన సేవ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025

Tirumala Brahmotsavam 2025 : తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు నేడు సూర్యప్రభ వాహనం సేవ జరుగుతుంది. ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు ఈ సేవ జరుగుతుంది. రంగనాయకుల మండపంలో మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం, రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు చంద్రప్రభ వాహనంపై స్వామివారు అభయమిస్తారు. ప్రస్తుతం సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు భక్తులకు అభయమిస్తున్నారు. ఆరో రోజైన సోమవారం రాత్రి మలయప్ప స్వామి గజవాహనంపై భక్తులను కటాక్షించారు. వాహనం ముందు గజరాజులు నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాల భజనలు, కోలాటాల నడుమ స్వామి వారి వాహనసేవ కోలాహలంగా సాగింది. సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి స్వర్ణరథంపై కనువిందుగా ఊరేగారు. రథాన్ని లాగేందుకు మహిళలు పోటీపడ్డారు. ఉదయం హనుమంత వాహనంపై కోదండరాముని అలంకారంలో శ్రీవారు భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. వాహనసేవలో తితిదే ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు, ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్, జేఈవో వీరబ్రహ్మం, బోర్డు సభ్యులు సుచిత్ర ఎల్ల, వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి, జ్యోతుల నెహ్రూ, ఆనంద్‌సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం. 

TIRUMALA LIVESURYA PRABHA VAHANAMTIRUMALA VAHANA SEVAసూర్యప్రభ వాహన సేవTIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025

