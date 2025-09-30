LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు - TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:02 AM IST

Updated : September 30, 2025 at 10:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirumala Brahmotsavam 2025: తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజైన సోమవారం రాత్రి మలయప్ప స్వామి గజవాహనంపై భక్తులను కటాక్షించారు. వాహనం ముందు గజరాజులు నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాల భజనలు, కోలాటాల నడుమ స్వామి వారి వాహనసేవ కోలాహలంగా సాగింది. సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి స్వర్ణరథంపై కనువిందుగా ఊరేగారు. రథాన్ని లాగేందుకు మహిళలు పోటీపడ్డారు. ఉదయం హనుమంత వాహనంపై కోదండరాముని అలంకారంలో శ్రీవారు భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. వాహనసేవలో తితిదే ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు, ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్, జేఈవో వీరబ్రహ్మం, బోర్డు సభ్యులు సుచిత్ర ఎల్ల, వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి, జ్యోతుల నెహ్రూ, ఆనంద్‌సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేడు (మంగళవారం) ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు సూర్యప్రభ వాహనం సేవ జరుగుతుంది. రంగనాయకుల మండపంలో మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం, రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు చంద్రప్రభ వాహనంపై స్వామివారు అభయమిస్తారు. ప్రస్తుతం సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు భక్తులకు అభయమిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం. 

Last Updated : September 30, 2025 at 10:21 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUMALA LIVESURYA PRABHA VAHANAMTIRUMALA VAHANA SEVAసూర్యప్రభ వాహన సేవTIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.