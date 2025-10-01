LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - శ్రీవారికి అశ్వవాహన సేవ - ప్రత్యక్షప్రసారం - TIRUMALA SRIVARI ASHWAVAHANA SEVA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 7:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirumala Srivari Ashwavahana Seva Live : అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్న తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ వాహనాలపై మాఢవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేసిన స్వామివారు ఈరోజు ఉదయం మహారథంపై ఊరేగారు. ప్రస్తుతం స్వామివారు అశ్వవాహనంపై విహరిస్తున్నారు. ఈ సేవతో స్వామి వారి వాహన సేవలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. కల్కి అవతారంలో స్వామి వారు అశ్వవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. క్షీరసాగర మథనం సమయంలో అశ్వం ఆవిర్భవించి దేవేంద్రుని ఆధీనంలో ఉంటుందని ఈ వాహనంపై స్వామి వారు క్షత్రియ లక్షణాలు కలిగిన తలపాగా, దూసిన కరవాలంతో, విశేష తిరు అభరణాలతో అలంకారమై మాఢవీధికి ఉత్సవంగా వచ్చారు. కలియుగాంతంలో దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేసే కల్కిమూర్తి రూపాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం వల్ల దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ప్రతీతి. శ్రీవారిని దర్శించుకుని వాహన సేవలను వీక్షించేందుకు భారీ ఎత్తున భక్తులు తిరుమలకు తరలివచ్చారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీవారు అశ్వవాహనంపై విహరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUMALA LIVEASHWAVAHANA SEVA LIVETIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలుTIRUMALA SRIVARI ASHWAVAHANA SEVA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.