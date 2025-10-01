LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - శ్రీవారికి అశ్వవాహన సేవ - ప్రత్యక్షప్రసారం - TIRUMALA SRIVARI ASHWAVAHANA SEVA
Published : October 1, 2025 at 7:18 PM IST
Tirumala Srivari Ashwavahana Seva Live : అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్న తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ వాహనాలపై మాఢవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేసిన స్వామివారు ఈరోజు ఉదయం మహారథంపై ఊరేగారు. ప్రస్తుతం స్వామివారు అశ్వవాహనంపై విహరిస్తున్నారు. ఈ సేవతో స్వామి వారి వాహన సేవలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. కల్కి అవతారంలో స్వామి వారు అశ్వవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. క్షీరసాగర మథనం సమయంలో అశ్వం ఆవిర్భవించి దేవేంద్రుని ఆధీనంలో ఉంటుందని ఈ వాహనంపై స్వామి వారు క్షత్రియ లక్షణాలు కలిగిన తలపాగా, దూసిన కరవాలంతో, విశేష తిరు అభరణాలతో అలంకారమై మాఢవీధికి ఉత్సవంగా వచ్చారు. కలియుగాంతంలో దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేసే కల్కిమూర్తి రూపాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం వల్ల దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ప్రతీతి. శ్రీవారిని దర్శించుకుని వాహన సేవలను వీక్షించేందుకు భారీ ఎత్తున భక్తులు తిరుమలకు తరలివచ్చారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీవారు అశ్వవాహనంపై విహరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.