LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - శ్రీవారికి అశ్వవాహన సేవ - ప్రత్యక్షప్రసారం - TIRUMALA ASHWAVAHANA SEVA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 7:04 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 8:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirumala Srivari Ashwavahana Seva Live: అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్న తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ వాహనాలపై మాఢవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేసిన స్వామివారు ఈరోజు ఉదయం మహారథంపై ఊరేగారు. ప్రస్తుతం స్వామివారు అశ్వవాహనంపై విహరిస్తున్నారు. ఈ సేవతో స్వామి వారి వాహన సేవలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. కల్కి అవతారంలో స్వామి వారు అశ్వవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. క్షీరసాగర మథనం సమయంలో అశ్వం ఆవిర్భవించి దేవేంద్రుని ఆధీనంలో ఉంటుందని ఈ వాహనంపై స్వామి వారు క్షత్రియ లక్షణాలు కలిగిన తలపాగా, దూసిన కరవాలంతో, విశేష తిరు అభరణాలతో అలంకారమై మాఢవీధికి ఉత్సవంగా వచ్చారు. కలియుగాంతంలో దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేసే కల్కిమూర్తి రూపాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం వల్ల దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ప్రతీతి. శ్రీవారిని దర్శించుకుని వాహన సేవలను వీక్షించేందుకు భారీ ఎత్తున భక్తులు తిరుమలకు తరలివచ్చారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీవారు అశ్వవాహనంపై విహరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : October 1, 2025 at 8:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUMALA LIVEASHWAVAHANA SEVA LIVETIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలుTIRUMALA ASHWAVAHANA SEVA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

రూ.10కోట్ల బంగారు ఆభరణాలతో దుర్గమ్మకు అలంకరణ- రూ.5కోట్ల వెండి రథంలో ఊరేగింపు!

మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

'బ్రహ్మజెముడు'ను అడగనిదే వారంతా ఇల్లు కట్టరు- ప్రతి గది కూడా ప్రత్యేకమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.