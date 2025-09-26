LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - ముత్యపుపందిరి వాహనంపై శ్రీనివాసుడు - TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025
Published : September 26, 2025 at 7:18 PM IST
Muthyapu Pandiri Vahana Seva Live: శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఏడుకొండలవాడు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. మూడో రోజు ఉదయం స్వామివారికి సింహ వాహన సేవ నిర్వహించారు. మలయప్ప స్వామివారు సింహ వాహనాన్ని అధిరోహించి యోగముద్ర అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మాడ వీధుల్లో వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి వాహనసేవలో పాల్గొని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు.
ప్రస్తుతం ముత్యపు పందిరి వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల మూడో రోజు ముత్యపు పందిరి వాహనంపై స్వామివారు ఉభయ దేవేరులతో విహరిస్తున్నారు. తెల్లటి ముత్యాలతో రూపొందించిన నాలుగు స్తంభాలు, శిఖరంతో కూడుకున్న బంగారు పందిరికి ముత్యాల సరాలు, తోరణాలు, కుచ్చులతో వాహనాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతుడైన మలయప్ప స్వామి శ్రీకృష్ణుడి అవతారంలో రుక్మిణీ, సత్యభామలతో కలిసి ముత్యపుపందిరి వాహనంపై భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.