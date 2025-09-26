LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - ముత్యపుపందిరి వాహనంపై శ్రీనివాసుడు - MUTHYAPU PANDIRI VAHANA SEVA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 7:00 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 8:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Muthyapu Pandiri Vahana Seva Live: శ్రీవారి సాల‌క‌ట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఏడుకొండలవాడు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. మూడో రోజు ఉదయం స్వామివారికి సింహ వాహన సేవ నిర్వహించారు. మలయప్ప స్వామివారు సింహ వాహనాన్ని అధిరోహించి యోగముద్ర అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మాడ వీధుల్లో వివిధ క‌ళాబృందాల ప్రద‌ర్శన‌లు ఆక‌ట్టుకున్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో భ‌క్తులు స్వామివారి వాహ‌న‌సేవ‌లో పాల్గొని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. 

ప్రస్తుతం ముత్యపు పందిరి వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల మూడో రోజు ముత్యపు పందిరి వాహనంపై స్వామివారు ఉభయ దేవేరులతో విహరిస్తున్నారు. తెల్లటి ముత్యాలతో రూపొందించిన నాలుగు స్తంభాలు, శిఖరంతో కూడుకున్న బంగారు పందిరికి ముత్యాల సరాలు, తోరణాలు, కుచ్చులతో వాహనాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతుడైన మలయప్ప స్వామి శ్రీకృష్ణుడి అవతారంలో రుక్మిణీ, సత్యభామలతో కలిసి ముత్యపుపందిరి వాహనంపై భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : September 26, 2025 at 8:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025TIRUMALA SRIVARI BRAHMOTSAVAMBRAHMOTSAVAM VAHANA SEVAMUTHYAPU PANDIRI VAHANAMMUTHYAPU PANDIRI VAHANA SEVA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.