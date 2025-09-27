LIVE : తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - కల్పవృక్ష వాహనం సేవ - TIRUMALA BRAHMOTSAVAM

Published : September 27, 2025 at 8:04 AM IST

Choose ETV Bharat

Kalpavriksha Vahanam Live: తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో నాలుగవ రోజైన ఇవాళ స్వామి వారికి ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనం, రాత్రికి సర్వభూపాల వాహన సేవలు జరగనున్నాయి. వాహన సేవలను వీక్షించేందుకు భక్తులు అధికసంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏడుకొండలవాడి వాహన సేవలు కన్నులపండువగా సాగుతున్నాయి. స్వామి వారు రోజుకోక వాహనంపై తిరుమాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఉదయం స్వామి వారు కల్పవృక్షవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. క్షీరసాగర మదనంలో పాలసముద్రంలో ఉద్భవించిన దివ్యమైన వృక్షంగా కల్పవృక్షం ప్రతీతి. కొరుకున్న కోర్కెలు తీర్చే వాహనంగా భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఈ వాహనంపై స్వామి, అమ్మవార్లు దర్శనమివ్వనున్నారు. మనిషిలో ఉండే పాపాలు పోయి మంచి రావాలనే సంకల్పంతో మంచి కోరికలు కోరి భగవంతుడి వద్దకు వెళ్లాలనే ఉద్దేశ్యంతో కల్పవృక్ష వాహన సేవను దర్శించుకుంటారు. ఉదయం, రాత్రి జరిగే కల్పవృక్ష, సర్వభూపాల వాహన సేవలను తిలకించేందుకు భక్తులు అధికసంఖ్యలో తరలి రానున్నారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమల కల్పవృక్ష వాహనం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం. 

