LIVE: మహబూబ్​నగర్​లో బతుకమ్మ సంబరాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - THIRD DAY BATHUKAMMA CELEBRATIONS

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 7:08 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 7:30 PM IST

Third Day Bathukamma Celebrations Live : రాష్ట్రంలో పూల పండుగ మొదలైంది. తీరొక్క పువ్వులతో ఆడపడుచులు తొమ్మిది రోజులు బతుకమ్మ పండుగను జరుపుకుంటారు. సోమవారం అటుకుల బతుకమ్మ సంబరాలు ముగిశాయి. బతుకమ్మ వేడుకల్లో మూడో రోజు బతుకమ్మను ముద్దపప్పు బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి ముద్ద పప్పు, పాలు, బెల్లంతో నైవేద్యం తయారు చేసి అమ్మవారికి సమర్పించారు. ప్రభుత్వం మూడో రోజు బతుకమ్మ వేడుకలను నాగార్జునసాగర్‌లోని బుద్ధవనంలో నిర్వహిస్తున్నారు. 'బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో' అంటూ పాటలు పాడుతూ, ఆటలు ఆడుతున్నారు. పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి, మధ్యలో పెడ్డి పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచీరలు, పరికిణీలు, లంగా ఓణీలను ధరించి అందంగా ముస్తాబై వేడుకలకు వచ్చారు. అలంకరణలో ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మ ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది.  రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఈ వేడుకలను లైవ్​లో చూద్దాం

THIRD DAY BATHUKAMMA CELEBRATIONSBATHUKAMMA CELEBRATIONS LIVEBATHUKAMMA CELEBRATIONS IN TGబతుకమ్మ సంబరాలు లైవ్​THIRD DAY BATHUKAMMA CELEBRATIONS

