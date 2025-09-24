LIVE: తెలంగాణలో నాలుగో రోజు బతుకమ్మ సంబరాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BATHUKAMMA FOURT DAY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 24, 2025 at 6:45 PM IST
Bathukamma Fourth Day Live : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబరాలు నాలుగో రోజు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. దీనిలో భాగంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో బతుకమ్మ చుట్టూ చేరి ఆట పాటలతో ఆలంకరిస్తారు. ఈ తొమ్మది రోజుల్లో జరిగే పండగలో ఒక్కో రోజుకు ఓక్కో ప్రత్యేకత. రోజుకో విధంగా గౌరమ్మను ఆరాధిస్తారు. ప్రత్యేకమైన నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. నాలుగో రోజు నానబియ్యం బతుకమ్మగా కొలుస్తారు. తంగేడు, బంతి, గునుగు, చామంతి వంటి తీరొక్క పూలతో నాలుగంతరాల బతుకమ్మను పేరుస్తారు. శిఖరంపై పసుపుతో తయారు చేసిన గౌరమ్మను ఉంచుతారు. ఉదయం ఆమ్మవారికి పూజలు చేసి సాయంత్రం వేళ గంగమ్మ ఒడికి చేరుస్తారు. ఈ రోజు నానపెట్టిన బియ్యాన్ని చక్కెర లేదా బెల్లంతో కలిపి ముద్దలుగా తయారు చేస్తారు. వాటిని పంచుతారు. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచీరలు, పరికిణీలు, లంగా ఓణీలను ధరించి అందంగా అలంకరించుకుని ఈ ఉత్సవాలకు హాజరవుతారు. ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మ ఎత్తుకుని వీధుల గండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సమారస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది. రాష్ర్ట వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఈ వేడుకలను లైవ్లో చూద్దాం.