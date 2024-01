ముడేళ్ల తర్వాత గణతంత్ర వేడుకల్లో తెలంగాణ శకటం - సీఎం రేవంత్ చొరవతో అవకాశం

Telangana Shaktam Will Perform In Republic Celebrations : దిల్లీ కర్తవ్యపథ్‌లో నిర్వహించే గణతంత్ర వేడుకల్లో మూడు సంవత్సరాల తర్వాత తెలంగాణ శకటం ప్రదర్శనకు ఎంపికైంది. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని ప్రధానమంత్రి, రక్షణ మంత్రితో మాట్లాడం వల్ల అవకాశం వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు. రాబోయే రెండేళ్లు సైతం తెలంగాణ శకటం ప్రదర్శనకు కేంద్రం అనుమతించిందని వెల్లడించారు. స్వీయ పాలన, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ప్రపంచానికి తెలిపేలా శకటాన్ని తయారు చేశారు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తి ఇతివృత్తంగా శకటాన్ని తయారు చేయాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సూచించారు. Republic Day celebrations at Kartavyapath, Delhi : ఈ మేరకు శకటాన్ని రూపొందించినట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు వెల్లడించారు. నిరంకుశ విధానాలు, రాచరిక, ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన కొమరంభీం, రాంజీ గోండు, చాకలి ఐలమ్మ వంటి యోధుల విగ్రహాలను శకటంపై ప్రదర్శించనున్నారు. పోరాట యోధుల త్యాగాలు నేటి మానవాళికి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. జానపద కళాకారుల ప్రదర్శన కూడా ఉంటుందని చెప్పారు. మహిళ సాధికారత, ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యానికి ప్రతిరూపంగా చిట్యాల ఐలమ్మ నిలిచిందన్నారు.

Telangana Shaktam Will Perform In Republic Celebrations : దిల్లీ కర్తవ్యపథ్‌లో నిర్వహించే గణతంత్ర వేడుకల్లో మూడు సంవత్సరాల తర్వాత తెలంగాణ శకటం ప్రదర్శనకు ఎంపికైంది. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని ప్రధానమంత్రి, రక్షణ మంత్రితో మాట్లాడం వల్ల అవకాశం వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు. రాబోయే రెండేళ్లు సైతం తెలంగాణ శకటం ప్రదర్శనకు కేంద్రం అనుమతించిందని వెల్లడించారు. స్వీయ పాలన, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ప్రపంచానికి తెలిపేలా శకటాన్ని తయారు చేశారు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తి ఇతివృత్తంగా శకటాన్ని తయారు చేయాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సూచించారు. Republic Day celebrations at Kartavyapath, Delhi : ఈ మేరకు శకటాన్ని రూపొందించినట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు వెల్లడించారు. నిరంకుశ విధానాలు, రాచరిక, ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన కొమరంభీం, రాంజీ గోండు, చాకలి ఐలమ్మ వంటి యోధుల విగ్రహాలను శకటంపై ప్రదర్శించనున్నారు. పోరాట యోధుల త్యాగాలు నేటి మానవాళికి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. జానపద కళాకారుల ప్రదర్శన కూడా ఉంటుందని చెప్పారు. మహిళ సాధికారత, ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యానికి ప్రతిరూపంగా చిట్యాల ఐలమ్మ నిలిచిందన్నారు.

