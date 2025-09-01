LIVE : తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 1, 2025 at 10:36 AM IST|
Updated : September 1, 2025 at 10:56 AM IST
1 Min Read
Telangana Legislative Council Live : తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశం కొనసాగుతోంది. శాసనమండలిలో బీఆర్ఎస్ సభ్యుల ఆందోళన చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై బీఆర్ఎస్ నిరసన తెలుపుతోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై సీబీఐ విచారణకు వ్యతిరేకంగా ఈ నిరసన చేపట్టారు. మండలి ఛైర్మన్ పోడియాన్ని చుట్టుముట్టిన బీఆర్ఎస్ సభ్యులు జై తెలంగాణ నినాదాలు చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదిక ప్రతులను బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు చించారు. రాహుల్కు సీబీఐ వద్దు, రేవంత్కు సీబీఐ ముద్దు అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ సభ్యుల నిరసనల మధ్యే మండలి కొనసాగుతోంది. బీఆర్ఎస్ సభ్యుల తీరుపై మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం శాసనసభలో పెట్టింది. దీనిపై అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడివేడీగా చర్చ జరిగింది. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లపై ఉన్న 50 శాతం సీలింగ్ను తొలగిస్తూ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లకు ఆమోదం కూడా లభించింది.
Last Updated : September 1, 2025 at 10:56 AM IST