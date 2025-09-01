LIVE : తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

Telangana Legislative Council Live : తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశం కొనసాగుతోంది. శాసనమండలిలో బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల ఆందోళన చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికపై బీఆర్​ఎస్​ నిరసన తెలుపుతోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై సీబీఐ విచారణకు వ్యతిరేకంగా ఈ నిరసన చేపట్టారు. మండలి ఛైర్మన్‌ పోడియాన్ని చుట్టుముట్టిన బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులు జై తెలంగాణ నినాదాలు చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదిక ప్రతులను బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్సీలు చించారు. రాహుల్‌కు సీబీఐ వద్దు, రేవంత్‌కు సీబీఐ ముద్దు అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల నిరసనల మధ్యే  మండలి కొనసాగుతోంది. బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల తీరుపై మండలి ఛైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్​ రెడ్డి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం శాసనసభలో పెట్టింది. దీనిపై అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడివేడీగా చర్చ జరిగింది. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లపై ఉన్న 50 శాతం సీలింగ్​ను తొలగిస్తూ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లకు ఆమోదం కూడా లభించింది.  
