LIVE : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KAVITHA PRESSMEET LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 2:13 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 2:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Jagruti President Kavitha press Meet live : తెలంగాణ జాగృతిని దేశానికి రోల్​ మోడల్​గా నిలపాలనేదే తన సంకల్పమని కవిత వివరించారు. పార్టీ ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఆమె ఇటీవలే వెల్లడించారు. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె పలు అంశాలపై మాట్లాడుతున్నారు. ఇటీవలే అమె లండన్​లో తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఇటీవలే ఆమె ప్రవాస రాష్ట్ర వాసులతో కలసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్​, బీఆర్ఎస్​లపై విమర్శలు గుప్పించారు. తన వెనుక ఏ జాతీయ పార్టీ లేదని, వాటిలో చేరే ఉద్దేశం కూాడా లేదని ఇటీవలే వివరించారు. ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తేవడంపై తనకు స్పష్టమైన ఆలోచన ఉందని కవిత చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె పలు అంశాల గురించి మీడియాతో ముచ్చటించారు. కాంగ్రెస్​పై కవిత తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : October 1, 2025 at 2:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ఎమ్మెల్సీ ప్రెస్​మీట్​ లైవ్KAVITHA PRESSMEET LIVETELANGANA JAGRUTHI KAVITHAKAVITHA PRESSMEET LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.