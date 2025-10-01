LIVE : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KAVITHA PRESSMEET LIVE
Published : October 1, 2025 at 2:13 PM IST|
Updated : October 1, 2025 at 2:32 PM IST
Telangana Jagruti President Kavitha press Meet live : తెలంగాణ జాగృతిని దేశానికి రోల్ మోడల్గా నిలపాలనేదే తన సంకల్పమని కవిత వివరించారు. పార్టీ ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఆమె ఇటీవలే వెల్లడించారు. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె పలు అంశాలపై మాట్లాడుతున్నారు. ఇటీవలే అమె లండన్లో తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఇటీవలే ఆమె ప్రవాస రాష్ట్ర వాసులతో కలసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లపై విమర్శలు గుప్పించారు. తన వెనుక ఏ జాతీయ పార్టీ లేదని, వాటిలో చేరే ఉద్దేశం కూాడా లేదని ఇటీవలే వివరించారు. ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తేవడంపై తనకు స్పష్టమైన ఆలోచన ఉందని కవిత చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె పలు అంశాల గురించి మీడియాతో ముచ్చటించారు. కాంగ్రెస్పై కవిత తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.