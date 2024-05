LIVE : తెలంగాణ ఈఏపీసెట్‌ ఫలితాలు 2024 విడుదల - ప్రత్యక్షప్రసారం - TS EAPCET Results 2024

Telangana EAPCET Results 2024 Live : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మా విభాగాల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన ఈఏపీసెట్ ఫలితాలను హైదరాబాద్‌లో అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి బుర్రా వెంకటేశం, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి, జేఎన్‌టీయూహెచ్‌ వీసీ కట్టా నరసింహారెడ్డి ఫలితాలను వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ నెల 7 నుంచి 11 వరకు జరిగిన ఈ పరీక్షకు సుమారు 3.5 లక్షల మంది హాజరయ్యారు. ఏపీ, తెలంగాణల్లో కలిపి 21 జోన్లలో అధికారులు పరీక్షను నిర్వహించారు.అందులో తెలంగాణలో 16, ఏపీలో 5 జోన్లలో ఈఏపీసెట్ జరిగింది. హైదరాబాద్​ని నాలుగు జోన్లుగా చేయగా, ఏపీలో కర్నూల్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, గుంటూరు జోన్లలో సెట్ పరీక్షను నిర్వహించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 301 కేంద్రాల్లో ఈఏపీసెట్ నిర్వహించగా, అందులో అగ్రికల్చర్, ఫార్మాకి 135, ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ 166 కేంద్రాలను కేటాయించారు. 90 నిమిషాల ముందు నుంచే విద్యార్థులను పరీక్షా కేంద్రాలకు అనుమతించారు. గతంలో ఎంసెట్​గా ఉండే ఈ ప్రవేశ పరీక్షను ఈ ఏడాది నుంచి మెడిసిన్ తొలగించి ఈఏపీసెట్​గా మార్చిన విషయం తెలిసిందే. Telangana EAPCET Results 2024 Live : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మా విభాగాల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన ఈఏపీసెట్ ఫలితాలను హైదరాబాద్‌లో అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి బుర్రా వెంకటేశం, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి, జేఎన్‌టీయూహెచ్‌ వీసీ కట్టా నరసింహారెడ్డి ఫలితాలను వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ నెల 7 నుంచి 11 వరకు జరిగిన ఈ పరీక్షకు సుమారు 3.5 లక్షల మంది హాజరయ్యారు. ఏపీ, తెలంగాణల్లో కలిపి 21 జోన్లలో అధికారులు పరీక్షను నిర్వహించారు.అందులో తెలంగాణలో 16, ఏపీలో 5 జోన్లలో ఈఏపీసెట్ జరిగింది. హైదరాబాద్​ని నాలుగు జోన్లుగా చేయగా, ఏపీలో కర్నూల్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, గుంటూరు జోన్లలో సెట్ పరీక్షను నిర్వహించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 301 కేంద్రాల్లో ఈఏపీసెట్ నిర్వహించగా, అందులో అగ్రికల్చర్, ఫార్మాకి 135, ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ 166 కేంద్రాలను కేటాయించారు. 90 నిమిషాల ముందు నుంచే విద్యార్థులను పరీక్షా కేంద్రాలకు అనుమతించారు. గతంలో ఎంసెట్​గా ఉండే ఈ ప్రవేశ పరీక్షను ఈ ఏడాది నుంచి మెడిసిన్ తొలగించి ఈఏపీసెట్​గా మార్చిన విషయం తెలిసిందే.

Last Updated : May 18, 2024, 11:57 AM IST