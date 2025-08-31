LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS 2025

Telangana Assembly Monsoon Session 2025 Live : రెండో రోజు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాడివేడిగా సాగుతున్నాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం సభ ముందు ఉంచింది. దీనిపై వాడివేడీగా చర్చ సాగుతుంది. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లపై ఉన్న 50 శాతం సీలింగ్​ను తొలగిస్తూ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి, దానికి ఆమోదం కూడా తెలిపింది. మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్​​ చట్ట సవరణ బిల్లులను తెలంగాణ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. దీంతో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. కాళేశ్వరం నివేదిక, బీసీలకు కోటా పెంపుపై అధికార, విపక్షాల మధ్య హోరాహోరీతో సభ దద్దరిల్లుతుంది. 2018లో పంచాయతీరాజ్​ చట్టంలో 50 శాతం రిజర్వేషన్లపై సీలింగ్​ పెట్టామని అన్నారు. ఏ రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్లపై సీలింగ్​ విధిస్తూ చట్టాలు లేవని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో ఉన్న సీలింగ్​ను సవరించేందుకు మళ్లీ బిల్లు ప్రవేశపెట్టామని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్​ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 50 శాతం సీలింగ్​ను తొలగించే సవరణ కోసమే బిల్లు తీసుకొచ్చామన్నారు.

