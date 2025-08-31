LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS 2025
Telangana Assembly Monsoon Session 2025 Live : రెండో రోజు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాడివేడిగా సాగుతున్నాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం సభ ముందు ఉంచింది. దీనిపై వాడివేడీగా చర్చ సాగుతుంది. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లపై ఉన్న 50 శాతం సీలింగ్ను తొలగిస్తూ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి, దానికి ఆమోదం కూడా తెలిపింది. మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లులను తెలంగాణ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. దీంతో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. కాళేశ్వరం నివేదిక, బీసీలకు కోటా పెంపుపై అధికార, విపక్షాల మధ్య హోరాహోరీతో సభ దద్దరిల్లుతుంది. 2018లో పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో 50 శాతం రిజర్వేషన్లపై సీలింగ్ పెట్టామని అన్నారు. ఏ రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్లపై సీలింగ్ విధిస్తూ చట్టాలు లేవని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో ఉన్న సీలింగ్ను సవరించేందుకు మళ్లీ బిల్లు ప్రవేశపెట్టామని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 50 శాతం సీలింగ్ను తొలగించే సవరణ కోసమే బిల్లు తీసుకొచ్చామన్నారు.