LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY LIVE
Published : August 31, 2025 at 9:03 AM IST
Telangana Assembly Monsoon Session 2025 Live : అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఇవాళ వాడివేడీగా జరిగే అవకాశం ఉంది. కాళేశ్వరం ఆనకట్టలపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం సభ ముందు ఉంచుతుంది. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లపై ఉన్న 50 శాతం సీలింగ్ను తొలగిస్తూ బిల్లును ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఈ బిల్లు ఉభయ సభల్లో ఆమోంద పొందిన తర్వాత బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ జీవో జారీ చేయనున్నారు. కాళేశ్వరం నివేదిక, బీసీలకు కోటా పెంపుపై అధికార, విపక్షాల మధ్య హోరాహోరీతో సభ దద్దరిల్లుతుంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసేందుకు సీలింగ్ను ఎత్తివేయాలని మంత్రి మండలి నిర్ణయించింది. చట్టాన్ని సవరించినట్లయితే 50 శాతానికి మించి రిజర్వేషన్లు అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వానికి వెసులుబాటు లభిస్తుంది. ఆ తర్వాత బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం కోసం జీవో ఇచ్చి వెంటనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలని కేబినెట్ తీర్మానించింది.