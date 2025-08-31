LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 9:03 AM IST

1 Min Read
Telangana Assembly Monsoon Session 2025 Live : అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఇవాళ వాడివేడీగా జరిగే అవకాశం ఉంది. కాళేశ్వరం ఆనకట్టలపై జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం సభ ముందు ఉంచుతుంది. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లపై ఉన్న 50 శాతం సీలింగ్​ను తొలగిస్తూ బిల్లును ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఈ బిల్లు ఉభయ సభల్లో ఆమోంద పొందిన తర్వాత బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ జీవో జారీ చేయనున్నారు. కాళేశ్వరం నివేదిక, బీసీలకు కోటా పెంపుపై అధికార, విపక్షాల మధ్య హోరాహోరీతో సభ దద్దరిల్లుతుంది.  బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసేందుకు సీలింగ్​ను ఎత్తివేయాలని మంత్రి మండలి నిర్ణయించింది. చట్టాన్ని సవరించినట్లయితే 50 శాతానికి మించి రిజర్వేషన్లు అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వానికి వెసులుబాటు లభిస్తుంది. ఆ తర్వాత బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం కోసం జీవో ఇచ్చి వెంటనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలని కేబినెట్​ తీర్మానించింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA ASSEMBLYTELANGANA ASSEMBLY 2025తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలుTELANGANA ASSEMBLY 2025 LIVETELANGANA ASSEMBLY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Monsoon Assembly Session in Telangana 2025 Live

LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 30, 2025 at 10:34 AM IST
Khairatabad Ganesh Celebrations 2025

LIVE : ఖైరతాబాద్​ గణేశుడి తొలి పూజ - ప్రత్యక్షప్రసారం

August 27, 2025 at 10:43 AM IST
CM Revanth Visits osmania university

LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 25, 2025 at 11:55 AM IST
Suravaram Sudhakar Reddy Last Rites Live

LIVE : సురవరం సుధాకర్‌రెడ్డి అంతిమయాత్ర - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 24, 2025 at 3:29 PM IST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.