LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY LIVE
Published : August 30, 2025 at 10:34 AM IST
Monsoon Assembly Session in Telangana 2025 Live : తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ, మండలి సమావేశాలు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలిరోజు ఉభయసభల్లోనూ సంతాప తీర్మానాలు ప్రవేశపెడతారు. ఇటీవల మృతి చెందిన ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్కి అసెంబ్లీలో, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మాగం రంగారెడ్డికి మండలిలో సంతాప తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి నివాళులర్పిస్తారు. అనంతరం సమావేశాలు వాయిదా పడతాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం శాసనసభలో ప్రవేశ పెట్టనుందని తెలిసింది. నివేదికపై సమగ్ర చర్చ తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రకటించిన నేపథ్యంలో సర్కార్ ఏం చేయబోతుందనే అంశంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. తొలిరోజు శాసనసభ వాయిదా తర్వాత అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో భేటీ కానున్న మంత్రివర్గం స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై జీవోకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇందులో ప్రధానంగా గత ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్ల పరిమితిని 50 శాతానికి మించకుండా తెచ్చిన బిల్లును సవరిస్తూ తీర్మానం చేయనున్నట్లు తెలిసింది.