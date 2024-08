మద్యం తాగి బడికొచ్చిన సారు - బుద్ది చెప్పిన ఉపాధ్యాయులు - Teacher Drunk misbehaves in school

Teacher Came to School Drunk And Misbehaves in Nellore District : నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు పట్టణంలోని బాలికోన్నత పాఠశాలలో లైబ్రరీ అసిస్టెంట్​గా పని చేస్తున్న పసుపులేటి శ్రీనివాసులు నిర్వాకంపై ఉద్యోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉపాధ్యాయులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శ్రీనివాసులు తరుచూ మద్యం తాగి పాఠశాలకు వచ్చి ఉద్యోగుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని ఉపాధ్యాయులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ రోజు పాఠశాలకు సమయం దాటి వచ్చి తన హాజరు నమోదు చేయాలని పాఠశాల సిబ్బందితో గొడవకు దిగాడు. అడ్డు చెప్పిన హెడ్​మాస్టర్​పై దాడికి యత్నించాడు. పాఠశాల అధ్యాపక బృందం భయాందోళనకు గురై పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

శ్రీనివాసులు ప్రవర్తనపై గతంలో కూడా రెండు సార్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా మార్పు రాలేదని ఉపాధ్యాయులు చెప్తున్నారు. తరచూ మద్యం తాగి అదే మత్తులో పాఠశాలకు వచ్చి సిబ్బంది పట్ల, విద్యార్థుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని తెలిపారు. విషయం తెలుసుకొని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాఠశాల వద్దకు చేరుకున్నారు. పాఠశాల సిబ్బంది స్థానికుల సమాచారంతో హైస్కూల్ వద్దకు పోలీసులు వచ్చి శ్రీనివాసులును అదుపులోకి తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్​కు తరలించారు.