సీఎం సీఎం అంటూ చంద్రబాబుకు ఘన స్వాగతం! - Welcome to Chandrababu

TDP Leaders Warm Welcome to Chandrababu at Gannavaram Airport: ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ ఫలితాలు కూటమికి అనుకూలంగా రావడంతో పార్టీ శ్రేణుల్లో జోష్‌ కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతి చేరుకున్న తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబుకు ఘనస్వాగతం లభించింది. గన్నవరంలోని విమానాశ్రయం వద్దకు భారీగా చేరుకున్న తెలుగుదేశం నేతలు, అభిమానులు తమ అధినేతను సీఎం, సీఎం అంటూ నినాదాలతో మార్మోగించారు. ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు తెలుగుదేశంకి అనుకూలంగా రావటంతో యువత కేరింతలు కొట్టారు. ఫలితాలు పట్ల సీనియర్ నేతలు దేవినేని ఉమా, యార్లగడ్డ వెంకట్రావు, కొల్లురవీంద్ర, బోడె ప్రసాద్, కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్, తదితరులు చంద్రబాబు వద్ద తమ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అందరికీ అభివాదం చేస్తూ చంద్రబాబు ఉండవల్లి బయలుదేరి వెళ్లారు. పోలింగ్ ముగిశాక హైదరాబాద్ మీదుగా విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లిన చంద్రబాబు దాదాపు మూడు వారాలు తరువాత అమరావతి తిరిగి వచ్చారు. అటు తెలుగుదేశం కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్ విద్యుత్ కాంతులతో ధగధగలాడింది.