ఏటా డీఎస్సీ విడుదల చేస్తామన్న జగన్ హమీ ఏమైంది? : టీడీపీ నేత రామకృష్ణ - Ramakrishna Fires on YCP Government

TDP Leader Ramakrishna Fires on YSRCP Government: ప్రతి సంవత్సరం డీఎస్సీ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన సీఎం జగన్, ఒక్క టీచర్ పోస్టు కూడా భర్తీ చేయలేదని టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామకృష్ణ విమర్శించారు. దివంగత ఎన్టీఆర్ 3 డీఎస్సీలు, చంద్రబాబు 9 డీఎస్సీలు భర్తీ చేసి దాదాపు లక్షా 70 వేల ప్రభుత్వ టీచర్లను నియమించిన చరిత్ర టీడీపీదని ఆయన గుర్తు చేశారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ విద్యార్ధులకు బెస్ట్ అవైలబుల్ పాఠశాలలు (Best Available schools), విదేశీ విద్య వంటి పథకాలను ఎందుకు రద్దు చేశారని ఆయన ప్రశ్నించారు.

పాఠశాల విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ వైసీపీ కార్యకర్తలా మారిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. విద్యా శాఖలో సీఎం జగన్ అమలు చేసిన పథకాలపై ప్రచారం చేసేందుకు టీచర్లను ఉపయోగించుకొనే ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రవీణ్ ప్రకాష్​పై ఎన్నికల కమిషన్​ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ఎన్నికల కోడ్​కు విరుద్ధంగా పుస్తకాలు, విద్యా కానుకలపై జగన్ బొమ్మలు ప్రచురిస్తున్నారని రామకృష్ణ మండిపడ్డారు.