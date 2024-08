కాలినడకన తిరుమల బయలుదేరిన చంద్రన్న అభిమానులు - ఎంపీ కలిశెట్టి సాయం - TDP Activists Tirumala on Foot

TDP Activists Going to Tirumala on Foot : చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి కావాలన్న కోరిక నెరవేరడంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా లావేరు మండలం పాతకుంకం గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్తలు తిరుమలకు కాలి నడకన బయల్దేరారు. శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుమలకు వెళ్లి మొక్కు చెల్లించుకోనున్నారు. మొక్కు చెల్లించుకోవడానికి తిరుమలకు వెళ్తున్న కార్యకర్తల ఖర్చులన్నీ భరిస్తానని విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు అన్నారు.

రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేసిన విషయం విదితమే. కూటమి విజయం తరువాత అభిమానుల ఆనందాలకు అవదులు లేవు. కొందరు కాలినడక తీర్థయాత్రలకు వెళ్తే మరికొందరు మోకాళ్ల మీద మెట్లెక్కి దైవదర్శనం చేసున్నారు. మరి కొందరు తమకు తోచిన రీతిలో మంచి కార్యాలు చేసి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయడు సైతం ప్రజల సమస్యలు తీర్చడమే లక్ష్యంగా, రాష్ట్ర అభివృద్దే ధ్యేయంగా పాలన కొనసాగిస్తూ ప్రజల మన్ననలు పొందుతున్నారు. ఇటీవల సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర ఎమ్మెల్యే తన మొదటి జీతాన్ని మున్సిపాలిటీ అభివృద్దికి విరాళంగా ఇచ్చి అభివృద్దికి బీజం వేశారు.