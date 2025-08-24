LIVE : సురవరం సుధాకర్రెడ్డి అంతిమయాత్ర - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SURAVARAM SUDHAKAR REDDY LAST RITES
Published : August 24, 2025 at 3:29 PM IST
CPI Leader Suravaram Sudhakar Reddy Last Rites Live : సీపీఐ జాతీయ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ ఎంపీ సురవరం సుధాకర్రెడ్డి పార్థివ దేహాన్ని గచ్చిబౌలి కేర్ ఆస్పత్రి నుంచి మఖ్దూం భవన్కు తరలించారు. నేతలు, అభిమానుల సందర్శనార్థం అక్కడే ఆయన భౌతిక కాయాన్ని ఉంచారు.సురవరం సుధాకర్రెడ్డి పార్థివ దేహానికి తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు రేవంత్ రెడ్డి, నారా చంద్రబాబు నాయుడు నివాళులు అర్పించారు. మఖ్దూం భవన్కు వెళ్లి పూలమాలతో శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. సురవరం సుధాకర్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ప్రజల కోసం చేసిన సేవలను ముఖ్యమంత్రులు గుర్తు చేసుకున్నారు. అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరపాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. అధికారిక లాంఛనాలు పూర్తి అయిన తర్వాత ఆయన పార్థివ దేహాన్ని గాంధీ ఆస్పత్రికి అప్పగించనున్నారు. సీపీఐ జాతీయ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ ఎంపీ సురవరం సుధాకర్రెడ్డి అంతిమయాత్ర జరగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.