Supreme Status Quo on Sale of Lands of Hathiram Baba Mutt : తిరుపతిలోని 25 ఎకరాల హథీరాం బాబా మఠం భూముల విక్రయంపై సుప్రీంకోర్టు స్టేటస్‌ కో విధించింది. మఠం భూములు అన్యాక్రాంతం కాకుండా కాపాడలేమని పేర్కొంటూ ఏపీ ప్రభుత్వం వాటిని విక్రయించాలని గతంలో నిర్ణయించింది. లీజుకు తీసుకున్నవారే కొనుగోలు చేయడానికి వీలు కల్పించింది. దానిపై మఠం ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ తీర్పును ఇచ్చింది.

Supreme on Hathiramji Mutt lands : ఏపీ హైకోర్టు తీర్పును సవాల్‌ చేస్తూ హథీరాం బాబా మఠం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. భూములను ఆక్రమణదారుల నుంచి కాపాడటం కష్టమన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాదనలతో సుప్రీంకోర్టు విభేదించింది. దిల్లీ నుంచి తిరుపతి వరకు ఉన్న కోట్ల విలువ చేసే మఠం భూములు అన్యాక్రాంతం అవుతుండటంపై విచారం వ్యక్తం చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడింది. తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్‌కు వాయిదా వేసింది. ఈ కేసు విచారణ పూర్తయ్యేంత వరకు మఠం భూములను అమ్మడానికి వీల్లేదంటూ యథాతథ స్థితి విధించింది.